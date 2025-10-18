CHP’de kongreler davadan önce bitecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
CHP, 39. Olağan Kurultay öncesi il kongrelerini tamamlıyor. Bugün Ankara, yarın İstanbul kongrelerini gerçekleştirecek partide, Ankara İl Kongresi’ne mevcut başkan Ümit Erkol tek aday olarak giriyor. Kurultay tarihi gelecek hafta netleşecek.
BERAT TEMİZ / ANKARA - 39. Olağan Kurultayı için takvimin devam ettiği CHP’de il kongrelerinde sona gelindi.
Bugün Ankara, yarın İstanbul kongrelerini yapacak olan CHP, il kongrelerini 24 Ekim’deki şaibeli kurultay davasından önce, 22 Ekim’de bitirecek.
TEK ADAY ÜMİT ERKOL
Ankara İl Kongresi’nde 38. Olağan Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen mevcut başkan Ümit Erkol, CHP lideri Özgür Özel’in onayıyla tek aday oldu. 39. Olağan Kurultay’ın tarihi gelecek hafta açıklanacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz