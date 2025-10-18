Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de kongreler davadan önce bitecek

CHP'de kongreler davadan önce bitecek

CHP’de kongreler davadan önce bitecek
CHP, 39. Olağan Kurultay öncesi il kongrelerini tamamlıyor. Bugün Ankara, yarın İstanbul kongrelerini gerçekleştirecek partide, Ankara İl Kongresi’ne mevcut başkan Ümit Erkol tek aday olarak giriyor. Kurultay tarihi gelecek hafta netleşecek.

BERAT TEMİZ / ANKARA - 39. Olağan Kurultayı için takvimin devam ettiği CHP’de il kongrelerinde sona gelindi.

Bugün Ankara, yarın İstanbul kongrelerini yapacak olan CHP, il kongrelerini 24 Ekim’deki şaibeli kurultay davasından önce, 22 Ekim’de bitirecek.

TEK ADAY ÜMİT ERKOL

Ankara İl Kongresi’nde 38. Olağan Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle bilinen mevcut başkan Ümit Erkol,  CHP lideri Özgür Özel’in onayıyla tek aday oldu. 39. Olağan Kurultay’ın tarihi gelecek hafta açıklanacak. 

