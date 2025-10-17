Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddia

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddia

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin son bilgileri aktardı.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti’ye katılma kararı aldığı öne sürüldü. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, gazeteci Sinan Burhan'ın Köksal hakkındaki iddialarını aktardı. 

Hacır "Sinan Burhan bana yazdı. Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir dedi" sözlerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

Silopi'de hamile kadına bıçaklı saldırı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bungalov evleri tatil yapan 6 kişiye mezar olmuştu! Mahkeme kararını açıkladı - GündemMahkeme kararını açıkladıLübnan tezkeresi TBMM'de! Mehmetçik'in görev süresi uzatılacak mı? - GündemLübnan tezkeresi TBMM'de! Görev süresi uzatılacak mı?Rojin Kabaiş’in sır ölümü… Katil ya da tanığı bulana 4 milyon TL ödül! - GündemKatil ya da tanığı bulana 4 milyon TL ödül!Milli İstihbarat Akademisi'nden "Nadir Toprak Elementleri" raporu! Jeopolitik satrançta yeni aktör Türkiye - GündemJeopolitik satrançta yeni aktör Türkiye!Yunanistan üzerindeki baskı artıyor! "Atina, Ankara'nın 'SAFE' tuzağına düştü" - Gündem"Atina, Ankara'nın 'SAFE' tuzağına düştü"Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Paramount Otel'e kayyım atandı - GündemGündemden düşmeyen otele kayyım atandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...