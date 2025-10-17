Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor? Canlı yayında çarpıcı iddia
Gündem Haberleri / Haber Merkezi
Kaynak: Haber Merkezi- Güncelleme:
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin son bilgileri aktardı.
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti’ye katılma kararı aldığı öne sürüldü.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, gazeteci Sinan Burhan'ın Köksal hakkındaki iddialarını aktardı.
Hacır "Sinan Burhan bana yazdı. Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor. Net bilgidir dedi" sözlerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haber MerkeziEditör: Sezer Doğru