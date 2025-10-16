Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Paramount Otel'e kayyım atandı

Kara para soruşturmasında yeni gelişme! Paramount Otel'e kayyım atandı

Bu sabah gerçekleştirilen kara para operasyonunda aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Bodrum'daki The Plaza Bodrum (Eski adıyla Paramount Otel) isimli otel ile şüpheli Şaban Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'deki şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin'in Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'yi acze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve devamında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin üst hakkını elinde bulundurduğu Bodrum Torba mevkiindeki The Plaza Bodrum otelin de üst hakkını devraldıkları belirlendi. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘tefecilik', ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe ve Şaban Kayıkçı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ve Alpan Keskin hakkında da gözaltı kararı verildi.

Kara para soruşturmasında yeni gelişme! The Plaza Bodrum Otel'e kayyım atandı - 1. Resim
Sezgin Baran Korkmaz

OTELE KAYYIM ATANDI

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri adına kayıtlı Bodrum'daki The Plaza Bodrum (Eski adıyla Paramount Otel) isimli otel ile şüpheli Kayıkçı'nın Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'de bulunan şirket ortaklık payına el konuldu. Ayrıca TMSF'nin Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketi'ne kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Kara para soruşturmasında yeni gelişme! The Plaza Bodrum Otel'e kayyım atandı - 2. Resim

