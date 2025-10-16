Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanan Gazze için Niyet Beyanı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan Gazze’de ilan edilen ateşkesin devamı ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımları ele aldı.

Fidan ve Rubio, ayrıca Şarm El-Şeyh’te imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına yönelik konularda da görüş alışverişinde bulundu.

İNSANİ YARDIM VE ULUSLARARASI KOORDİNASYON VURGUSU!

Tarafların, bölgedeki sükunetin korunması, rehinelerin iadesi ve Gazze’nin yeniden inşası sürecinde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Ayrıca görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

100 MİLYAR DOLARLIK PLAN MASADA MI?

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, iki ülke arasında uzun süredir hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için kapsamlı bir ekonomik yol haritası hazırlıyor.

Yeni plan, savunma ve enerji işbirliğinden otomotive, nükleer enerjiden dijital teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Boston Consulting Group ortaklığında 2019’da hazırlanan stratejiyi güncellemek için çalışmalara başladı.

Revize edilen plan, küresel ticarette değişen dengelere uyum sağlamayı ve iki NATO müttefiki arasında özel sektör ortaklıklarını derinleştirmeyi hedefliyor.