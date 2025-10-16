Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk hackerlar ABD ve Kanada havalimanlarında hoparlörleri ele geçirdi: Özgür Filistin!

Türk hackerlar ABD ve Kanada havalimanlarında hoparlörleri ele geçirdi: Özgür Filistin!
ABD ve Kanada’daki dört havalimanında hoparlör sistemlerinin Türk hackerlar tarafından ele geçirilmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Terminallerde “Özgür Filistin” mesajları yayınlanırken, anonslarda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu hedef alındı. “Turkish Cyber Islam” adlı hacker grubu, eylemin Filistin’e destek amacı taşıyan sembolik bir siber protesto olduğunu açıkladı.

ABD ve Kanada’daki dört havalimanının hoparlör sistemleri Türk hackerlar tarafından ele geçirildi. Terminallerde “Özgür Filistin” mesajları yayınlandı, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu hedef alındı. 

Saldırının sorumluluğunu “Turkish Cyber Islam” adlı grup üstlendi.

HACKERLAR HAVALİMANI SES SİSTEMLERİNİ MÜDAHELE ETTİ

Harrisburg Uluslararası Havalimanı’nda başlayan olay, Kelowna, Windsor ve Victoria havaalanlarına da sıçradı. Yolcular, hoparlörlerden çıkan filtrelenmemiş ve rahatsız edici mesajlar karşısında şoke oldu.

Havaalanı yetkilileri, yetkisiz giriş yapılan ses sistemlerini kapattı, sistemler geçici olarak devre dışı bırakıldı ve polis soruşturması başlatıldı. 

Transport Canada operasyonların güvenli olduğu yönünde açıklama yaptı ve federal güvenlik kurumlarıyla iş birliği içinde çalışıldığını bildirdi.

Siber saldırıyı üstlenen “Turkish Cyber Islam” adlı grup, eylemi Filistin için sembolik bir protesto olarak sundu. Grup adını kullanarak yayınladığı mesajlarda Trump ve Netanyahu’ya yönelik ağır ifadelere yer verdi.

GÜVENLİK SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

FAA ve Kanada Ulaştırma Bakanlığı, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek havaalanlarının sistem güvenliğini yeniden yapılandıracaklarını aktardı.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, Harrisburg ile çalışarak bu tür siber saldırıların önüne geçmek için önlemler alacağını açıkladı.

