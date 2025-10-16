Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silah sesini duyan yakınları eve koştu! İnfaz koruma memuru Cem Çağla'nın şüpheli ölümü...

Silah sesini duyan yakınları eve koştu! İnfaz koruma memuru Cem Çağla'nın şüpheli ölümü...

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da cezaevi lojmanlarında görevli infaz koruma memuru Cem Çağla, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da görevli infaz koruma memuru, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Burdur Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarında meydana geldi. 

EVİNDEN SİLAH SESİ GELDİ

Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan yakınları, infaz koruma memuru Cem Çağla'nın evine geldi. Çağla, evde silahla vurulmuş halde bulundu. 

OLAY ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Çağla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çağla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

