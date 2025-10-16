Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Beykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisi Aysel Karakoç'u katletti

Beykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisi Aysel Karakoç'u katletti

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beykoz'da Aysel Karakoç, barışma bahanesiyle evine gelen eski sevgilisi Fethi Ş. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak katledildi. Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden defalarca bıçaklayan Fethi G., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir kadın, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine gittiği öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Beykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisini katletti! - 1. Resim

Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, Fethi Ş. (35), barışmak için bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aysel Karakoç’un (38) evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Fethi Ş., Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı.

Beykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisini katletti! - 2. Resim

KISA SÜREDE YAKALANDI 

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakoç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Fethi Ş.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Beykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisini katletti! - 3. Resim

"AKŞAM GÜRÜLTÜ VE BAĞIRIŞLAR DUYDUK"

Mahalle sakinlerinden esnaf Yunus Bilgin, "Akşam saat 8 civarında gürültü ve bağırışlar duyduk. Geldiğimizde burada bir kalabalık vardı, ambulans ve polis ekipleri geldi. Yerde bir bayanın yattığını gördüm. Olayın faili olan erkeği de yere yatırmışlardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

