Hamile kadına eşi dehşeti yaşattı: Karnındaki bebeği öldürdü

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hamile bir kadın, eşi tarafından bıçaklandı. 6 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, anne karnındaki bebek hayatını kaybetti.

Silopi ilçesi Dicle Mahallesi’nde 26 yaşındaki yabancı uyruklu hamile J.M.B.B., eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. 

ANNE YARALI, BEBEK ÖLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hamile olduğu belirlenen kadının karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi. 

CANİ EŞ FİRARDA

Durumunun ağır olduğu öğrenilen J.M.B.B. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
