İzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de 27 yaşındaki Gülben Duru, bugün sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cani koca cinayetin ardından gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde bugün öğle saatlerinde Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
