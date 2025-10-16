Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 27 yaşındaki Gülben Duru, bugün sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cani koca cinayetin ardından gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bugün öğle saatlerinde Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.

İzmir'de dehşet! Eski eşini art arda bıçaklayarak öldürdü - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Husilerin Genelkurmay Başkanı Gamari öldürüldü! Yerine geçecek isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Market ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında - 3. SayfaOğlunu acımasızca döven baba gözaltındaİzmir'de yürekler ağza geldi! Freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve girdi - 3. SayfaFreni boşalan kamyon oturma odasına girdiÜniversite yöneticileri hedef alınmıştı! Rektörlükten Rojin Kabaiş açıklaması - 3. SayfaÜniversite yöneticileri hedef alınmıştı! Rektörlükten Rojin Kabaiş açıklamasıSilah sesini duyan yakınları eve koştu! İnfaz koruma memuru Cem Çağla'nın şüpheli ölümü... - 3. SayfaSilah sesini duyan yakınları eve koştu! İnfaz koruma memuru Cem Çağla'nın şüpheli ölümü...Görenler dönüp bir daha baktı! Park halindeki 2 araca çarpıp asılı kaldı - 3. SayfaGörenler dönüp bir daha baktı! 2 araca çarpıp asılı kaldıBeykoz'da vahşet! Barışma bahanesiyle geldi, eski sevgilisi Aysel Karakoç'u katletti - 3. SayfaBarışma bahanesiyle eski sevgilisini katletti!
Sonraki Haber Yükleniyor...