Husilerin Genelkurmay Başkanı Gamari öldürüldü! Yerine geçecek isim belli oldu

Husi güçleri, grubun en üst düzey askeri yetkililerinden biri olan Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari’nin öldüğünü resmen açıkladı.

Ghamari’nin yerine Tuğgeneral Yusuf Hasan el-Medani’nin atandı.

İlgili Haber Yemen'deki Husiler roket yağdırdı! "İsrail'deki hassas hedefleri vurduk"

İSRAİL'E İMA YOLUYLA SUÇLAMA

Husiler, açıklamada İsrail’i doğrudan hedef göstermese de, “İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmayacağını” belirtti. Grup, “İsrail çatışmayı bitirdiğini sanıyorsa yanılıyor. Hesap daha kapanmadı.” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında İsrail, Sana’daki Husi yönetimine yönelik hava saldırısında Husi Başbakanı ve bazı bakanlarla birlikte El-Ghamari ile Savunma Bakanını hedef aldığını duyurmuştu. Tel Aviv, o dönemde operasyonun “üst düzey askeri liderliği vurmayı amaçladığını” açıklamıştı.

MUHAMMED ABDÜLKERİM EL-GAMARİ KİMDİR?

Yemen'deki Husi yönetiminde öne çıkan isimlerden biri olan 49 yaşındaki Gamari, ülkenin batı kesiminde yer alan Hacce vilayeti sakinlerindendi.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih döneminde Yemen ordusuna karşı girişilen çatışmalarda cephede "militan" bir isim olarak bilinen Gamari, 2016'da Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığında Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

Gamari, mayıs ayında da ABD Hazine Bakanlığı tarafından "Yemen'in birçok bölgesinde gerçekleştirilen Husi saldırılarını yönettiği" suçlamasıyla yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, Yemen'in altyapısındaki yıkımlardan ve insani trajedilerden sorumlu tuttuğu Gamari'yi, farklı bölgelere silah ve patlayıcı dağıtımı yapmak, Suudi Arabistan'a yönelik balistik ve SİHA'lı saldırıların yetkilisi olmakla suçladı.

“GÖREV BAŞINDA ÖLDÜ”

Husilerin resmi açıklamasında, El-Ghamari’nin görevini yerine getirirken hayatını kaybettiği belirtilirken, ölümünün yeri ve zamanı hakkında ayrıntı verilmedi.

El-Ghamari, Husi lider Abdul Malik el-Husi’ye doğrudan bağlı olan “Cihad Ofisi”nin kilit isimlerinden biriydi ve grubun askeri operasyonlarını yöneten en etkili figürlerden biri olarak biliniyordu.

İSRAİL'DEN UYARI

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Perşembe günü yaptığı açıklamada, El-Ghamari’nin “İsrail topraklarına yönelik tehdit planlarken” hedef alındığını söyledi ve ekledi:

“Gelecekte İsrail’e tehdit oluşturan herkes aynı akıbeti paylaşacak.”

Gazze’deki ateşkesin ardından da İsrail-Husi gerilimi düşmedi. Husiler, Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma gerekçesiyle İsrail’e füze fırlatmaya devam etmiş, Tel Aviv yönetimi ise Yemen’deki Husi mevzilerini vurmuştu.

Husi lider Abdul Malik el-Husi, geçen hafta yaptığı açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki ateşkese uymaması halinde yeniden saldırılara başlayacaklarını” söylemişti.