Yemen'deki Husiler roket yağdırdı! "İsrail'deki hassas hedefleri vurduk"

Yemen'deki Husiler roket yağdırdı! "İsrail'deki hassas hedefleri vurduk"

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, Yemen'den işgalci ordusuna yönelik misilleme saldırıları da devem ediyor. Yemen’in Husiler grubu, İsrail’e yönelik “hassas” hedefleri vurduklarını duyurdu.

Yemen’in Husiler grubu, Pazar günü yaptığı açıklamada İsrail’e yönelik “hassas” hedefleri vurduklarını duyurdu.

Askeri sözcü Yahya Sari, çok başlıklı hipersonik balistik bir füzenin İsrail’deki çeşitli hassas noktaları hedef aldığını belirterek saldırının milyonlarca İsrailliyi sığınaklara yönlendirdiğini söyledi.

Yemen'deki Husiler roket yağdırdı!

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

Sari, saldırının Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına misilleme olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu ise Yemen’den fırlatılan füzeyi hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini doğruladı.

Yerel medya, şafak öncesi gerçekleşen saldırının İsrail’in merkezi, Batı Şeria’daki yerleşimler ve Ölü Deniz civarındaki topluluklarda hava saldırısı sirenlerini tetiklediğini ve Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı hava sahasının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Yemen'deki Husiler roket yağdırdı!

GAZZE'DE SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.

Yemen'deki Husiler roket yağdırdı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 486 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 389 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 603'e, yaralananların sayısının da 19 bin 94'e çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 720 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

