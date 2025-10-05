Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu da İsrail'in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal

Bu da İsrail'in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bu da İsrail&#039;in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump'ın Gazze Planı çerçevesinde İsrail ve Hamas taraflarının bugün ilk müzakere masasına oturması bekleniyor. Ancak atılan barış adımı İsrail basınının bir iddiasıyla gölgelendi. Habere göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından İsrail ordusu, Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürecek.

İsrail medyası, Tel Aviv’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında esir takası gerçekleştirildikten sonra yapacaklarına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan, ismi belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan haberde, Trump’ın Gazze planına göre esir takası uygulandıktan ve ordunun Gazze’den aşamalı çekilme süreci tamamlandıktan sonra dahi İsrail’in Gazze ve çevresindeki üç stratejik bölgede uzun süreli askeri kontrolünü sürdüreceği ifade edildi.

Bu da İsrail'in Gazze planı! Müzakere masasında barış, sahada 3 bölgede askeri işgal - 1. Resim

3 BÖLGE ABD'YE İLETİLDİ

İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi sınırları içerisinde bir tampon bölgede (alanı belirtilmedi), Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ve Gazze kentinin doğusunda bulunan "70. Tepe" (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmasını içeren planın ayrıntılarını Washington yönetimine iletti.

"Bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, ona sahada üstünlük sağladığı ve takip ve kontrol gücü kazandırdığı" iddia edilen haberde, ABD yönetiminin, İsrail'in, çekilmenin ilk aşaması uygulandıktan sonra bu noktalarda kalması gerektiği konusunu anlayışla karşıladığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusu anlaşmaya rağmen dün Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdü.

ÖNCE SARI SONRA KIRMIZI HAT

Habere göre ayrıca "plan, İsrail ordusunun, tüm esirlerin salıverilmesinin ardından çatışma bölgelerinden çekilmesini öngörüyor. Ordu Gazze Şeridi'nde geçici olarak sarı hatta kalacak daha sonra güvenlik durumunu yönetmek için ABD yetkisi altında faaliyet gösteren yabancı güçlerin bölgeye girmesiyle eş zamanlı olarak kırmızı hatta çekilecek."

Son aşamada ise "ordunun Gazze Şeridi sınırlarında konuşlanması, Philadelphi Koridoru'nda ve 70. Tepe bölgesinde kontrolünü sürdürerek muhtemel güvenlik tehditlerini engellemeye devam etmesi bekleniyor."

NE OLMUŞTU?

Hamas dün ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bir hafta içinde Gazze'deki İsrailli canlı ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirterek, bu süreçte İsrail ordusunun "Gazze'nin derinlerinde işgalinin süreceğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

