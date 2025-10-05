"Gazze barışı" Mısır'da görüşülecek: Kızıldeniz'de umut masası

Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını kabul etmesinin ardından jet hızıyla barış masası kuruluyor. İsrail, ateşkes ve rehine değişimi için Hamas’la dolaylı görüşmeleri gerçekleştirecek heyeti Mısır’a gönderdi. Trump’ın da Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witko ile Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’i görevlendirdiği iddia edildi.

Müzakerelerin ilk turunun bugün başlayabileceği belirtildi. Hamas, işgal bitince silahlarını Gazze’yi yönetecek komiteye teslim edeceğini açıkladı.

‘GAZZE KASABI’ YAN ÇİZDİ

Tel Aviv yönetimi, serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların listesini oluşturdu, orduya “İşgal operasyonunu durdurun” emri verdi. Ancak Netanyahu yine sözünü tutmadı.

Gazze’nin derinlerinde işgali sürdüreceklerini aktaran Netanyahu “Hamas’ı silahsızlandıracağız. Bunu ya diplomatik ya da askerî yollarla gerçekleştireceğiz” diyerek, saldırılara yeniden başlama sinyali verdi.

İsrail kabinesinde ise ayrışmalar başladı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir“Hamas varlığını sürdürürse, partim Otzma Yehudit artık hükûmette yer almayacak. Ulusal bir yenilginin parçası olmayacağız” şeklinde konuştu.

TRUMP’TAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump ise plana ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı videoda “Hamas’ın kalıcı barışı istediğine inanıyorum. Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Herkes savaşın bitmesini ve Orta Doğu’da barışın tesis edilmesini istiyor. Bunu başarmaya çok yakınız” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN ÇOK YARDIM ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da övgüyle söz eden Trump “O sert bir adam. Benim arkadaşım ve mükemmel bir iş çıkardı, çok yardım etti. Netanyahu planı kabul etmek zorundaydı. Çünkü, çok ileri gitti ve İsrail dünya çapında büyük bir destek kaybetti. İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattına razı oldu. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için şartları oluşturacağız” değerlendirmesinde bulundu. Donald Trump, plan kapsamındaki hatlara ilişkin haritayı da paylaştı.