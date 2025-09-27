Trump’ın 21 maddelik Gazze planı ortaya çıktı! İsrail çekilecek mi?

İsrail televizyonu KAN’ın yayınladığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de savaşı sona erdirmek için 21 maddelik kapsamlı bir plan hazırladı.

BM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı görüşmede ele alınan plana dair en kritik soru ise akıllarda: İsrail gerçekten Gazze’den çekilecek mi?

PLANIN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI Trump’ın müzakere ettiği plana göre: Tüm esirler serbest bırakılacak, Kalıcı ateşkes sağlanacak, İsrail, kademeli olarak Gazze’den çekilecek, Hamas yönetimi sona erecek, Gazze silahsızlandırılacak, Üst düzey Hamas yetkililerine af ve yurt dışına çıkış imkânı verilecek, Arap ülkelerinden bir güvenlik gücü bölgeye konuşlanacak, Filistin Yönetimi sınırlı ölçüde sivil idareye katılacak, İsrail, Batı Şeria’yı ilhak etmeyeceğini garanti edecek, Suudi Arabistan, BAE ve ABD’nin ortak fonuyla Gazze yeniden inşa edilecek.

TRUMP: GALİBA GAZZE İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Trump, sürece dair yaptığı açıklamada “Galiba Gazze için anlaşma tamam. Rehineler salınacak, sonra savaş bitecek. Barış olacak. Bitirdiğim savaş sayısı böylece 8 oldu.” ifadelerini kullandı.

FİDAN'DAN 'DOĞRU YOLDAYIZ' MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrailli gazeteci Barak Ravid’e yaptığı değerlendirmede, “Gazze’deki savaşı bitirecek bir anlaşmaya doğru, doğru bir yoldayız” dedi.

HAMAS PRENSİPTE KABUL ETTİ İDDİASI

Haaretz’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katar’ın arabuluculuğunda Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren planı prensipte kabul etti. Buna göre, hayatta olan ve ölen tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacak, İsrail yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacak ve Gazze’den kademeli çekilecek.