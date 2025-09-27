Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü

Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü
İsrail, Gazze, Filistin, Saldırı, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda çoğu aynı aileden en az 33 Filistinli hayatını kaybetti. Nusayrat, Şati, Zuveyda ve Hacer Caddesi’ndeki hedef alınan evlerde ağır kayıplar yaşandı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar özellikle Nusayrat, Şati, Zuveyda ve Hacer Caddesi’nde ağır yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü - 1. Resim

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkilileri de kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da orta kesimdeki Zuveyda beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü - 2. Resim

EN AZ 13 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Gazze’nin doğusundaki Hacer Caddesi’nde Şurafa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu ise 5 Filistinli hayatını kaybetti. Kaynaklar, aynı saldırıda en az 13 kişinin halen enkaz altında bulunduğunu ifade etti.

Gazze’de kanlı sabah: İsrail aynı aileden onlarca kişi öldürdü - 3. Resim

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda da ayrıca 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andıTürk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı, Karabağ zaferinin 5. yılında şehitleri andı - Dünya44 günlük zaferin üzerinden 5 yıl geçti!Putin İngiliz seçimlerini mi satın aldı? Londra’yı sarsan skandal! - Dünya"Putin, İngiliz vekillere rüşvet verdi"Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte! - Dünya"Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!"Sumud Filosu’na Şayetet 13 tehdidi! Akıncı SİHA koruma hattında mı? - DünyaSumud Filosu'nu Akıncı SİHA mı koruyor?Baas’ın en çok vurduğu şehir ayağa kalkıyor: İdlib’e dev yardım - DünyaYeniden imar hamlesi: 'İdlib'e Vefa'ya rekor destekMeksika'da yıllardır çözülemeyen sır: Kaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi - DünyaKaybolan 43 öğrenci protestosu şiddetlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...