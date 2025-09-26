Netanyahu itiraf etti: İsrail’e gizli destek veren ülkeler kim?

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde büyük bir insanlık felaketine ve soykırıma yol açtığı süreçte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünde dünya liderlerine seslendi.

Netanyahu’nun konuşması, “Bizi alenen kınayan liderler özelde teşekkür ediyor” itirafıyla diplomasi sahnesine bomba gibi düştü.

Soykırımcı Başbakan, “Bizi alenen kınayan liderler özel olarak teşekkür ediyor, istihbarat servislerimizin değerini anlatıyorlar” dedi. Ancak isim vermekten kaçındı.

Konuşma öncesinde yaşanan diplomatik temaslar ise dikkat çekti: Netanyahu, New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi. Öte yandan Arjantin’in, İsrail’e yönelik desteğini BM Genel Kurulu konuşması öncesinde yazılı mesajla ilettiği öğrenildi.

ALMANYA DETAYI

Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda Batı’daki bazı liderlerin perde arkasındaki sözlerini ifşa etti. Netanyahu, “Şansölye Merz gerçeği itiraf etti, dedi ki: ‘İsrail hepimiz için kirli işleri yapıyor’” ifadelerini kullandı.

Batı’nın kamuoyu önünde farklı, kapalı kapılar ardında ise İsrail’e açık destek veren ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serildi.

ÇELİŞKİLİ TAVIR

Öte yandan Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesine izin vermeyeceği” yönündeki sözlerini memnuniyetle karşıladı. Berlin yönetimi, “Batı Şeria’nın ilhakı ve Doğu Kudüs’teki yerleşimlerin inşası, iki devletli çözüme giden yolda büyük bir engeldir” açıklamasında bulundu.

KUDÜS BENZETMESİ

Netanyahu konuşmasının devamında Filistin devletine ilişkin skandal bir benzetmeye de imza attı: “Filistinlilere Kudüs’ten bir mil uzakta bir devlet vermek, El Kaide’ye New York’ta bir devlet vermek gibidir” dedi. Filistin Yönetimi’ni “20 yıldır seçim yapmayan” bir yapı olarak tanımlayan Netanyahu, ayrıca “Beytüllahim’de Hristiyan nüfusu yüzde 80’den yüzde 20’ye düştü” ifadeleriyle yalanlar savurdu.

İSRAİL İÇİNDE TEPKİLER

Gazze’de hoparlörler yerleştirilmesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Netanyahu’ya, hem İsrailli tutuklu aileleri hem de yedek askerler sert tepki gösterdi.

İsrail basını, gelişmeleri “Eşi görülmemiş bir küçümseme” başlığıyla manşetlerine taşıdı ve kamuoyundaki öfkenin giderek büyüdüğünü yazdı.

SURİYE HAKKINDA KONUŞTU

“Suriye’nin egemenliğine saygı gösteren yeni hükümetle ciddi müzakerelere başladık” diyen savaş suçlusu, Esad sonrasına işaret etti.

Konuşmanın en çarpıcı kısmı ise Dürziler üzerinden geldi. Netanyahu, “İsrail Suriye’de olup bitene seyirci kalamaz, birliklerime harekete geçme emri verdim” sözleriyle hem azınlık kartını masaya sürdü hem de sınır ötesi askeri müdahaleye açık kapı bıraktı.

NETANYAHU KONUŞURKEN SALON BOŞALDI, HUSİLER FÜZE ATTI!

Salonda çok sayıda diplomat konuşmayı dinlemeden salonu terk etti, boş koltuklar kameraya yansıdı. Tam bu sırada Yemen'deki Husi güçleri, İsrail'in güney bölgelerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi