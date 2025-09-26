Netanyahu BM Genel Kurulu'nda! Onlarca diplomat salonu terk etti

Dünyanın gözü günlerdir 80. BM Genel Kurulu'nun gerçekleştirildiği New York'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılıp konuşma yaptığı genel kurulda, pek çok lider dünyaya seslendi.

O GELDİ, HEYETLER DIŞARI ÇIKTI

Bugünse Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM kürsüsüne geldi. Ancak Netanyahu konuşmaya başladığı sırada BM Genel Kurulu salonu boşaldı. Heyetler, salondan çıkarak Netanyahu'yu protesto etti.

Katliamlarını savunan Netanyahu ise "Husileri ve Hamas'ın büyük bölümünü ezdik ve Hizbullah'ı felç ettik. Ülkemiz için varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin verilmemeli" dedi.

"HAMAS HALEN GAZZE'DE"

Hamas'ın Gazze'den çıkaramadıklarını kabul eden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti: "Hamas hala Gazze şehrinde. İşimizi bitirmemiz gerekiyor ve bunu mümkün olan en hızlı şekilde yapmak istiyoruz. 207 rehineyi esiri iade ettik, ancak Gazze tünellerinde hala 20'si hayatta 48 rehine var. Hamas liderlerine söylüyorum, silahlarınızı teslim edin ve tüm rehineleri serbest bırakın.

"TALEPLERİMİZ KABUL EDİLİRSE SAVAŞ DURABİLİR"

İsrail Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alacak ve burada bir sivil otorite kurulacak. Söz veriyorum. Hamas taleplerimizi kabul ederse savaş şimdi durabilir ve Gazze'de güvenliğin kontrolünü ele alırız."

Ayrıntılar geliyor...