Netanyahu Nazi yöntemini seçti: BM konuşmasını Gazze’ye dinletecek!

İsrail basınına göre Başbakanlık Ofisi, orduya Gazze’nin çeşitli noktalarına dev hoparlörler yerleştirilmesi talimatını verdi.

NAZİ PROPAGANDASINI HATIRLATAN YÖNTEM

GeoPWatch’ın aktardığına göre, Netanyahu’nun konuşması yalnızca sabit hoparlörlerden değil, aynı zamanda hoparlör taşıyan quadcopter dronlar aracılığıyla da Gazze’deki yerleşim bölgelerine canlı olarak yayınlanacak.

GeoPWatch’a göre Netanyahu’nun konuşması, Gazze’de sadece sabit hoparlörlerden değil, hoparlör taşıyan quadcopter dronlar aracılığıyla da yerleşim bölgelerine canlı olarak iletilecek.

Uygulama, toplama kamplarında hoparlörlerle yapılan Nazi propagandasıyla karşılaştırmalara yol açtı.

BM'DE KRİTİK OTURUM

BM Genel Kurulu’ndaki özel oturumda Fransa, İngiltere, Belçika ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu birçok ülke Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.

NETANYAHU BM'DE KONUŞACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tam da bu atmosferde, cuma günü BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Konuşma, Avrupa ülkelerinin art arda Filistin’i tanımasının ardından daha da dikkatle takip edilecek. Netanyahu ise geçmişte iki devletli çözümün “en başından itibaren mümkün olmadığını” savunmuştu.

AB'DEN YAPTIRIM PAKETİ

Diğer yandan Avrupa Birliği, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki operasyonları nedeniyle yeni yaptırım önerilerini içeren bir paket açıkladı.

Pakette, İsrail’in askeri ve ekonomik faaliyetlerini hedef alan düzenlemeler öne çıkıyor.

NETANYAHU HAKKINDA UCM KARARI

Netanyahu, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında çıkardığı tutuklama kararıyla karşı karşıya.

BM’nin en yüksek yargı organı da Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’de “soykırım işlediği” iddiasını incelemeye aldı. İsrail hem UCM’nin kararını hem de soykırım suçlamalarını kesin bir dille reddediyor.