28 Aralık 2025 Pazar günü sabah saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında "28 Aralık Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son deprem listesi merak konusu haline geldi.

28 Aralık Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi, Türkiye genelinde gerçekleşe sarsıntıların ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli'nin resmi verileri üzerinen anlık olarak paylaşıyor.

AFAD'ın verilerine göre, sabah saatleri itibarıyla Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1.6 ve 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyüklükleri ise 15.66 ve 6.99 olarak kaydedildi.

2025-12-28 09:21:02 39.1725 28.25056 15.66 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-12-28 09:19:12 39.13056 28.25083 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

Kandilli Rasathanesi ise Kütahya'nın Katrandagı - Emet ile Balıkesir'in Bayraklı - Sındırgı bölgelerinde 1.2 ve 1.7 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

2025.12.28 09:41:46 39.2540 29.0250 13.3 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.12.28 09:21:03 39.1563 28.2370 10.3 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

