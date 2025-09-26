İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair Gazze’yi mi yönetecek?

Gazze’de savaşın ağır bilançosu sürerken yeni bir plan ortaya çıktı. On binlerce sivilin hayatını kaybettiği, altyapının yerle bir olduğu ve uluslararası baskının yoğunlaştığı tabloda, kuşatma altındaki bölge için geçici bir yönetim formülü masada.

İddialara göre İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair, Beyaz Saray’ın da desteklediği plan kapsamında Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimini üstlenecek geçici idarenin başına geçecek.

Beş yıl süreyle görev yapması planlanan geçici idare, bölgedeki en yüksek siyasi ve hukuki otorite olarak konumlanacak.

GAZZE ULUSLARARASI GEÇİŞ OTORİTESİ Yeni yapının adı Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi (Gita) olarak geçiyor. Merkezi, Gazze’nin güney sınırına yakın El-Arish’te olacak. Kurum, Birleşmiş Milletler onaylı Arap çokuluslu gücün desteğiyle Gazze’ye girecek. Filistin Yönetimi sürecin dışında tutuluyor.

KOSOVA VE TİMOR-LESTE MODELİ

Plan, geçmişte Kosova ve Timor-Leste’nin devletleşme sürecinde uygulanan yöntemlerden esinleniyor.

Nihai hedef, Filistin topraklarının Filistin Yönetimi altında birleşmesi.

TRUMP DESTEKLEDİ Mİ?

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump plana tam destek verdi.

İddialara göre, İsrail tarafı ise açık bir olumsuz cevap vermedi. Hamas’ın yeniden toparlanmasını önlemek amacıyla sınır bölgelerine uluslararası güç konuşlandırılması seçeneği gündemde.

ÖZEL YETKİLİ KADRO

Öneri hayata geçerse yedi kişiden oluşacak kurul, Blair’in yöneteceği 25 kişilik bir sekreterya ile desteklenecek. Bu yapı, yönetimden yeniden inşaya kadar geniş yetkilere sahip olacak.

NETANYAHU FAKTÖRÜ

Diplomatik çevreler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sürecin belirsizliğini Filistin Yönetimi’nin rolünü zayıflatmak için kullanabileceği değerlendirmesini yapmaya başladı.

BLAİR'İN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Blair’in adı Gazze planında geçtiği andan itibaren tartışma konusu oldu. 2003 Irak işgalinde üstlendiği rol nedeniyle hala eleştirilen eski başbakanın Gazze’de geçici idareyi yönetmesi yeni bir sınav olduğu yazıldı.

TRUMP İLE TEMAS

Blair geçen ay Trump ile görüşerek Gazze’deki savaşın seyri ve Filistin topraklarının geleceğine ilişkin planları ele almıştı. Ayrıca Temmuz ayında Blair Enstitüsü’nün sürecin hazırlanmasına dahil olduğu biliniyor.