ABD Başkanı Trump, 'Bu kadar yeter' diyerek duyurdu: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin çok net bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, "Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları cevaplarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

"BU KADAR YETER. ARTIK DURMA ZAMANI"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE YAKIN ZAMANDA BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUM"

Trump, ayrıca bugün Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu sözlerine ekledi.

