Beyaz Saray'da tarihi zirve: Erdoğan-Trump görüşmesi başladı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Blair House'dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray'ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump'la birlikte içeri girdi.

Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.

BEYAZ SARAY'DA ÜÇÜNCÜ ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Trump, ikinci başkanlık döneminde bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider, Trump’ın ilk döneminde 2017 ve 2019 yıllarında yine Beyaz Saray’da iki kez bir araya gelmişti.

MASADA NELER VAR?

Türkiye’nin F-35 programındaki durumu, savunma sanayii iş birlikleri ve F-16 tedariki, Suriye’de istikrar ve terörle mücadele, Gazze’de İsrail saldırıları ve insani yardımlar, Doğu Akdeniz’de enerji dengesi, Rusya–Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu meselesi

Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump’a aktaracak.

Washington’daki zirvede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak; İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler dahil iki ülkenin barış çabaları değerlendirilecek.

Görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarın sağlanması ve terör örgütü PKK/SDG’nin durumu da gündemde olacak.