Haberler > Gündem > Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan&#039;ın sandalyesini tuttu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmeden tarihi fotoğraflar geldi. İşte o kareler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı.

Tarihi görüşmeden fotoğraflar geldi:

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 2. Resim

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 3. Resim

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 4. Resim

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan iki lider, önemli açıklamalarda bulundu.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 5. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 6. Resim

ABD Başkanı Trump, anı defterini imzaladıktan sonra masadan kalkan Erdoğan'a jest yaparak sandalyesini çekti.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 7. Resim

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 8. Resim

İki lider arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 9. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi görüşme sonrası Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 10. Resim

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısından uğurladı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 11. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray bahçesindeki basın mensuplarını selamladı.

Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu - 12. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi, anı defterini imzaladı.

