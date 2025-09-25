Tarihi zirveden kareler: Trump, Erdoğan'ın sandalyesini tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmede ticaret, yatırım, savunma sanayisi başta olmak üzere gündeme ilişkin konular ele alındı.

Tarihi görüşmeden fotoğraflar geldi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump ile birlikte içeri girdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis'e geçti.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan iki lider, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beyaz Saray Anı Defteri'ni imzaladı.

ABD Başkanı Trump, anı defterini imzaladıktan sonra masadan kalkan Erdoğan'a jest yaparak sandalyesini çekti.

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin fotoğraflı paylaşım yapıldı.

İki lider arasındaki görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi görüşme sonrası Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'ın kapısından uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray bahçesindeki basın mensuplarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi, anı defterini imzaladı.