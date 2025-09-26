Trump-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken F-22 rozeti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede taktığı F-22 rozetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Trump, basın toplantısında gazetecilerin karşısına F-22 rozetiyle çıktı ve görüşmeyle ilgili olarak, “Türkiye ile ticareti artıracağız. F-35'i konuşacağız. Erdoğan'a büyük saygım var. Türkiye Cumhurbaşkanını burada ağırlamak büyük şeref. Net fikirleri olan harika biri Erdoğan” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmeye dair, “Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili ilişkilerimizi etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum” dedi.

F-22 RAPTOR SAVAŞ UÇAKLARININ ÖZELLİKLLERİ

ABD'de üretilen F-22 Raptor, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar görünmezliği (stealth) teknolojisi ve süper seyir yeteneğiyle öne çıkan bir hava üstünlük savaş uçağıdır. Gelişmiş sensör füzyonu ve hassas hedefleme sistemleri sayesinde modern hava savaşlarında eşsiz bir avantaj sunar.

ABD F-22'LERİ KİMSEYE SATMIYOR

ABD’nin sadece kendi envanterinde tuttuğu bu uçaklar, potansiyel rakiplerine karşı caydırıcı güç olarak kullanılıyor. ABD, söz konusu uçakları İsrail'e bile vermiyor.