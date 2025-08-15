Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Putin'e Alaska'da ince mesaj: İsrail'e bile verilmeyen F-22 jetleriyle karşılandı!

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik zirve ABD'nin Alaska eyaletinde başladı. Putin'i taşıyan uçak Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'ne indi. Putin, uçaktan inişte kırmızı halı yanındaki ABD F-22 Raptor savaş uçaklarının arasından geçti. İsrail'e bile verilmeyen söz konusu beşinci nesil savaş uçakları, sadece ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanıyor. Öte yandan Putin ve Trump tokalaşırken gökyüzünden F-35 savaş jetleri ve B-2 bombardıman uçağı geçiş yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik zirve, ABD’nin Alaska eyaletinde resmen başladı. Putin’i taşıyan Rusya Devlet Başkanlığı uçağı, Alaska’daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne iniş yaptı. Karşılamada uygulanan yüksek güvenlik önlemleri ve tören detayları dikkat çekerken, dünya medyasının gözü de bu tarihi buluşmaya çevrildi.

TRUMP, PUTİN'İ F-22'LERİN ARASINDAN GEÇİRDİ

Putin, uçaktan inip kırmızı halı üzerinden yürüyerek alana geldi. Tören alanında, ABD’nin sadece kendi hava kuvvetlerinde bulundurduğu F-22 Raptor savaş uçaklarının park halinde yer aldığı görüldü. İsrail dâhil hiçbir ülkeye satılmayan bu beşinci nesil uçaklar, ABD’nin hava üstünlüğünün simgesi olarak dikkat çekti.

Trump ve Putin, ABD F-22 Raptor uçakları arasında poz verirken
BİR ANDA B-2'LER GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLDÜ

Liderler tokalaşırken gökyüzünde görsel bir güç gösterisi gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş jetleri ve stratejik B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, üs üzerinde alçaktan uçarak selamlama geçişi yaptı.

Trump ve Putin tokalaşırken gökyüzünde kol uçuşu yapan ABD F-35'leri ve B-2 bombardıman uçağı
Bu manevra, zirvenin sembolik önemini ve iki ülke arasındaki güç dengesini vurgulayan bir jest olarak yorumlandı.

F-22 RAPTOR SAVAŞ UÇAKLARININ ÖZELLİKLLERİ

ABD'de üretilen F-22 Raptor, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar görünmezliği (stealth) teknolojisi ve süper seyir yeteneğiyle öne çıkan bir hava üstünlük savaş uçağıdır.  Gelişmiş sensör füzyonu ve hassas hedefleme sistemleri sayesinde modern hava savaşlarında eşsiz bir avantaj sunar.

F-22 Raptor savaş uçağı
ABD’nin sadece kendi envanterinde tuttuğu bu uçaklar, potansiyel rakiplerine karşı caydırıcı güç olarak kullanılıyor. ABD, söz konusu uçakları İsrail'e bile vermiyor.

