Trump ve Putin arasında tarihi zirve! Bütün dünyanın gözü kulağı Alaska'da

Canlı Anlatım Özeti ABD'NİN GÖRÜŞME KADROSU

PUTİN'İN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

UKRAYNA DESTEKÇİLERİ, GÖRÜŞME ÖNCESİNDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

ZİRVE ÜÇE ÜÇ FORMATTA!

AİR FORCE ONE DA ALASKA'YA İNİŞ YAPTI

ORTAK BASIN TOPLANTISI İÇİN SALON HAZIR

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

MASADA NELER VAR?

TRUMP BARIŞ PEŞİNDE Mİ, STRATEJİ PEŞİNDE Mİ?

AVRUPA VE KİEV'DEN GELEN TEPKİLER

15.08.2025 22:08

ABD'NİN GÖRÜŞME KADROSU

Görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı John Ratcliffe, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı James Blair, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Beau Harrison, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Nick Luna, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Hukuk Danışmanı Will Scharf, Beyaz Saray Konuşma Metni Yazarlığı Direktörü Ross Worthington, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Protokol Genel Müdürü Monica Crowle yer alıyor.

15.08.2025 21:59

PUTİN'İN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taşıyan uçak, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirve öncesi ABD'nin Alaska eyaletindeki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssüne indi. Üs, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler'i izleme merkezi olarak öne çıkması ile biliniyor.

15.08.2025 21:53

UKRAYNA DESTEKÇİLERİ, GÖRÜŞME ÖNCESİNDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Ukrayna destekçileri, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi öncesinde, Alaska’nın Anchorage kentindeki Joint Base Elmendorf-Richardson’ın Government Hill Kapısı önünde gösteri düzenledi.

15.08.2025 21:49

ZİRVE ÜÇE ÜÇ FORMATTA!

Beyaz Saray duyurdu! Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da katılacak.

15.08.2025 21:42

AİR FORCE ONE DA ALASKA'YA İNİŞ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Alaska'ya geldi.

15.08.2025 21:41

ORTAK BASIN TOPLANTISI İÇİN SALON HAZIR

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Arka planda “Barışın peşinden gitmek” gibi bir ifade yer alıyor.

15.08.2025 21:41

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bu görüşme, Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde Rusya ile ilk yüz yüze zirve olmasıyla uluslararası sahnede dikkat çekiyor. Kırım'ın ilhakından bu yana süregelen Rusya–Ukrayna savaşı ekseninde, Trump barışçı imajını güçlendirmek isterken, Avrupa ve Ukrayna'nın "Ukrayna'sız hiçbir karar" ilkesine aykırı bulunduğuna dair tepkiler gündemdeki yerini koruyor.

15.08.2025 21:41

MASADA NELER VAR?

Trump görüşmeden, Rusya-Ukrayna arasında hızlı bir ateşkes beklediğini belirtiyor. Trump, basına uçakta yaptığı açıklamada, "Bugün bir ateşkes görmeyi istiyorum… Ölümlerin durmasını istiyorum." dedi

Ayrıca, Trump Rusya-Ukrayna arasındaki potansiyel toprak değişimleri konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu, kendisinin müzakereci rolünde olduğunu vurguladı. Kremlin kanadından gelen açıklamalarda ise, Putin'in bu zirveyi ABD–Rusya ilişkilerini yeniden düzenlemek ve ekonomik-ekolojik iş birliklerini kapsamına almak adına bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor.

15.08.2025 21:41

TRUMP BARIŞ PEŞİNDE Mİ, STRATEJİ PEŞİNDE Mİ?

Trump zirveyi bir "dealmaker" (anlaşma kurucu) imajıyla yükseltmeye çalışıyor. ABD Başkanı, Moskova'ya yönelik yaptırımları ve ticari baskıyı sürdürdüğünü, Rus enerjisi alan ülkelere yüksek ek vergiler getirme hazırlığında olduğunu bildiriyor. Buna en yakın örnek, Washington yönetiminin, Hindistan'a yönelik yüzde 25'lik enerji tarife kararı alması.

15.08.2025 21:41

AVRUPA VE KİEV'DEN GELEN TEPKİLER

Zirvenin "Ukrayna'sız" yapılacak olması, özellikle Avrupa liderleri ve Ukrayna tarafında ciddi endişelere yol açtı. Almanya ve Fransa liderleri, toprak tavizleri ya da pasif bir barışın kabul edilemez olduğu yönünde net mesajlar verdi.

Öte yandan eski KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) mensubu bir Rus analist, Putin'in zaten zirvede stratejik bir zafer kazandığını ve Trump'ın manipülasyona açık olduğunu iddia ederek temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

15.08.2025 21:40

"EĞER İŞLER YOLUNDA GİTMEZSE HIZLA EVE DÖNERİM"

Trump ve Putin görüşmesinin ardından bir basın toplantısı yapılması planlanıyor. Trump başarılı olursa, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i de içeren üçlü bir zirve yapmak istiyor. Ancak ABD Başkanı Trump, görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendirerek, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim." ifadelerini kullandı.

YER: Alaska