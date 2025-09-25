Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Beyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi

Beyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Beyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi
Türkiye, ABD, Nükleer Enerji, Görüşme, Mutabakat, Haber
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Görüşme kapsamında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir adım atıldı.

İki ülke arasında “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD adına ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

Mutabakat kapsamında yürütülecek projelerin, enerji teknolojilerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.

Beyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi - 1. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

Ekvador’da hapishanede kanlı isyan! Çetelerin savaşında 17 kişi hayatını kaybettiEmin Müftüoğlu kimdir? Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun hayatı ve kariyeri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğal gaz faturasını düşüren basit yöntemler! Kombiyi sürekli açıp kapatmayın... - EkonomiDoğal gaz faturasını düşüren basit yöntemler!Borsa ‘bekle-gör’ konumunda… BİST 100 sınırlı yükselişle günü tamamladı - EkonomiBİST 100 sınırlı yükselişle günü tamamladıABD'de büyüme yüksek, işsizlik azalıyor… Altın fiyatları için bu ne anlama geliyor? - EkonomiAltın fiyatları için bu ne anlama geliyor?Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıAltının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya geriledi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 133 bin liraya gerilediKur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüş  - EkonomiKur korumalı mevduat bakiyelerinde 24 milyar liralık düşüş
Sonraki Haber Yükleniyor...