Beyaz Saray’da tarihi imza! Türkiye ile ABD’den nükleer enerji hamlesi

İki ülke arasında “Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD adına ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

Mutabakat kapsamında yürütülecek projelerin, enerji teknolojilerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.