Erdoğan-Trump zirvesinde konuşuldu! CAATSA yaptırımları kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Oval Ofis'te düzenlenen toplantıda basının soruları cevaplandı. Donald Trump, bu esnada sorulan ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarına ilişkin soruya dikkat çeken bir cevap verdi:





"CAATSA yaptırımları kalkabilir. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor"

Trump, bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmasına ilk başkanlık döneminde karşı çıkmış ancak başarılı olamamıştı. Peki CAATSA yaptırımları nelerdir ve Türkiye'ye neden CAATSA yaptırımları uygulandı?

CAATSA yaptırımları olarak adlandırılan ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) , 2021 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik uygulanmaya başlayan yaptırımlardır. Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 füzelerini denemiş olmasına rağmen aktive etmemişti. ABD Başkanı Donald Trump da CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını durdurmuştu ancak yaptırımlar Biden döneminde devreye girmişti. Bu yaptırımlar, yasadaki 231’inci maddedeki Rus savunma sanayiiyle 'önemli ticari işlem' yapılması gerekçesine dayandırıldı.

KREDİ VE BORÇ ALINMASI YASAKLANDI

Bu kararla birlikte ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üst düzey yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'i yaptırım listesine ekledi. Böylece SSB'ye ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesi, SSB'nin ABD finans kuruluşlarından 12 ay vade ile 10 milyon doları aşan kredi ve borç alması yasaklandı.

2017'DE KABUL EDİLDİ

Ayrıca Savunma Sanayii yetkililerinin ABD'ye girişine de izin verilmeyeceği ifade edildi ve SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanması engellenecekti. Ağustos 2017’de ABD Kongresi’nde kabul edilen bu yasa özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı yaptırım mekanizması sunarken, bu ülkelerle önemli ticari işlem yapan üçüncü ülkeleri de hedef alıyor.