ATM'den para çeken kişiyi gasp ettiler! Vatandaşlar kıskıvrak yakalayıp polise teslim etti
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gasbeden 2 şüpheliyi vatandaşlar yakaladı. Para çeken vatandaşın montunun cebindeki parayı alan 3 şüpheliden 2'si polise teslim edildi.
- Başakşehir'de bankadan para çeken bir kişi, 3 şüphelinin saldırısına uğradı.
- Saldırganlar, mağdurun cebindeki parayı alarak kaçmaya çalıştı.
- Çevredeki vatandaşlar, 3 şüpheliden 2'sini (T.Y. ve S.S.) yakalayarak polise teslim etti.
- Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçan diğer şüpheli aranıyor.
- Olay anı ve şüphelilerin yakalanışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gasbettiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Bahçeşehir 2. Kısım Bankalar Caddesi'nde C.Ö, dün bankadan para çektikten sonra 3 şüphelinin saldırısına uğradı.
VATANDAŞLAR İMDADINA YETİŞTİ
Müşteki C.Ö'nün montunun cebindeki parayı alan 3 şüpheli kaçtı.
Şüphelilerden T.Y. ve S.S. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin yakalandıktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından tutulması yer alıyor.