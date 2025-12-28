Brezilya'da reklam afişi dalgalandıran küçük bir uçağın okyanusa düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya’da bir reklam şirketine ait küçük uçak, Rio de Janeiro kenti açıklarında denize düştü. Yetkililer, Copacabana Plajı üzerinde reklam afişi taşıyan uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek okyanusa çakıldığını açıkladı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği doğrulanırken, pilotun cansız bedeni kimlik tespiti yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, kazada başka kişilerin etkilenip etkilenmediği ve uçağın enkazına ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Brezilya Hava Kuvvetleri ise kazanın nedenini belirlemek amacıyla resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, teknik arıza ve hava koşulları dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtti.

