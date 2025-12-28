Anadolu Ajansı
Milli yüzücü Derin Akar, 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı
Milli yüzücü Derin Akar, Antalya'daki Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 11 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen şampiyonada milli sporcu Derin Akar, 100 metre karışık kategorisinde yarıştı.
Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
