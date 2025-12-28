İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan kişi ve işletmeler; motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden 1 Temmuz 2026’dan önce doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunamayacak.

İkinci el araç piyasasında uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” şartı ve ilan kısıtlamasında süre yeniden uzatıldı. 31 Aralık’ta sona eren uygulama 1 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, piyasada spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler için mevcut sınırlamalar aynen devam edecek. Otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı dolmadan belirtilen süre sonuna kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunulamayacak.

İLANLARI DA KAPSIYOR

Düzenlemenin bir diğer ayağını oluşturan ilan kısıtlaması da uzatılan tedbirler arasında. Buna göre, ikinci el araçlar üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana koyulamayacak. 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek bu uygulama, platformlar üzerinden yapılan fiyat şişirmelerini engelleyerek piyasada daha dengeli bir fiyat yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte vergi kaydı veya meslek odası kaydı bulunan işletmelerin yetki belgesi başvurularında 1 Nisan 2026 tarihine kadar lise mezuniyeti şartı aranmayacak. Bu geçici düzenlemenin, özellikle küçük ölçekli işletmelerin belge süreçlerinde yaşadığı sorunları azaltması bekleniyor.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARIBUGÜN AÇIK OLACAK

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren zamlı fiyatlar geçerli olacak. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar yeni yıl öncesi istasyonlarda yoğunluk oluşturunca TÜVTÜRK yeni bir karar ile yılın son pazar günü de hizmet vereceğini açıkladı. Araçlarının muayenesini zamanında yaptırmayanlar ise yeni yılda hem cezalı hem zamlı şekilde ücret ödeyecek.

