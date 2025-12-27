Yediemin depolarında yıllardır bekleyen atıl durumdaki 17 bin 47 mal ekonomiye kazandırıldı. Bakan Tunç, yeni yönetmelik ile tasfiye sürecinin sürekli ve şeffaf hale getirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yediemin depolarında atıl durumda bekleyen 17 bin 47 ekonomik varlığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürecin hukuki altyapısının güçlendirildiğini ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

İSRAFI ÖNLEYECEK, EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

7445 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20'nci madde kapsamında yürütülen tasfiye sürecinde 5 bin 905'i taşınır, 11 bin 142'si taşıt olmak üzere atıl durumdaki 17 bin 47 ekonomik varlığın yediemin depolarından çıkarılarak tasfiye edildiğini ve ekonomiye kazandırıldığını bildiren Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik ile haczi kalkmış, muhafazasına gerek kalmamış, yedieminde bekleyen mallara ilişkin tasfiye süreci, İcra ve İflas Kanunu'nun 88/a maddesi çerçevesinde genel, sürekli ve açık usullerle yeniden düzenlenmiştir.

Bu yönetmelik sayesinde, yediemin depolarında bulunan ve hukuken muhafazasına ihtiyaç bulunmayan mallar, bundan sonraki süreçte kesintisiz şekilde tasfiye edilerek ekonomiye kazandırılabilecek, uygun olanlar satılacak, gerekli hallerde devir veya teslim işlemleri şeffaf ve denetlenebilir usullerle yürütülmeye devam edecektir. Hukuki güvenliği güçlendiren, kaynak israfını önleyen ve ekonomiye katkı sağlayan düzenlememizin hayırlı olmasını diliyorum."

