Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni yapı; etik, güvenilir yapay zekâ politikaları, AR-GE desteği ve uluslararası işbirlikleriyle dijital dönüşümün kamu ve özel sektörde hızlanmasını sağlayacak.

ÖMER TEMÜR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü resmen kuruldu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştireceğini, bu alanda politika önerileri hazırlayacağını ve uygulayacağını, veri merkezleri için kriterler ve standartlar belirleyeceğini, belgelendirme ve yetkilendirme düzenlemelerini hayata geçireceğini belirtti.

Genel müdürlük ayrıca yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, AR-GE faaliyetlerini destekleyecek ve uluslararası işbirliklerini geliştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı çatısı altında kurulan Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ise kamuda yapay zekâ uygulamalarına ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütecek. Müdürlük, ulusal politika, strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkı sunacak ve ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelerle uyumlaştırılmasına destek olacak.

