Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’nı hazırladıklarını söyledi.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Kacır “81 ilimizin topyekûn kalkınmasını sağlayacak kapsamlı programımız ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara’dan Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak, bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke sathına yayılan sağlam bir yapıya kavuşturacağız. Böylece istihdamı, üretimi ve kalkınmayı tüm illerimizde eşit şekilde sağlayarak bölgelerimizi ihya edeceğiz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 2026 Bütçesi Meclis'te kabul edildi

Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hattında 4 yeni sanayi koridoru oluşturacaklarına işaret eden Kacır, şöyle konuştu:

Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Mevcut OSB’lerimiz ile Endüstri Bölgelerimizin demir yolları ve limanlara bağlantısını hızlandıracak altyapı projeleriyle de rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Amanos tünelleriyle de Gaziantep’imizin Akdeniz’e erişimi ve böylelikle sadece Türkiye’nin değil Orta Doğu’nun sanayi üssü olma rolü çok daha güçlenmiş olacak. 23 yılda Gaziantep’te yatırım teşviklerimizle, 562 milyar lira yatırımın ve yaklaşık 114 bin istihdamın önünü açtık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız İstihdamı Koruma Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi destekliyoruz. Programımızdan faydalanan 15 bin KOBİ’de 416 bin kişilik istihdamı koruduk ve ilave 22 bin istihdam oluşturduk. 1 milyondan fazla istihdamı korumayı hedeflediğimiz program ile hem çalışanımızı hem de sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası