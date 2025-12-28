İsrail'e tokat gibi cevap! Asıl güç masumların güveninde
Millî Savunma Bakanlığının (MSB) önceki gün ‘Güçlü, Cesur, Korkusuz!’ sloganıyla paylaştığı tank fotoğrafı İsrail’i rahatsız etti.
MSB'nin bir paylaşımını taklit eden İsrail Savunma Bakanlığı'na karşılık, MSB "Güç silahta değil, masumların güvenindedir" mesajıyla Suriyeli çocuklarla Türk askerlerini gösteren bir fotoğraf paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları İsrail'in Gazze'deki eylemlerini sorguladı.
- İsrail Savunma Bakanlığı, MSB'nin "Güçlü, Kararlı, Onurlu ve profesyonel" ifadesini içeren bir paylaşımını taklit etti.
- MSB, bir gün sonra "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" mesajıyla Türk askerleri ve Suriyeli çocukların fotoğrafını paylaştı.
- Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'de binlerce çocuğu katleden İsrail'in çocuklarla benzer bir paylaşım yapıp yapamayacağını sorguladı.
Altı saat sonra MSB’nin paylaşımını taklit eden İsrail Savunma Bakanlığı “Güçlü, Kararlı, Onurlu ve profesyonel” cümleleriyle benzer bir paylaşım yaptı.
Binlerce kişi İsrail’in Türkiye’yi taklit ettiğini yazarak paylaşımla dalga geçti.
MSB ise bir gün sonra “Günün fotoğrafı” olarak Suriye’de halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı.
MSB'den Kocaeli ve Balıkesir'de düşen İHA'lara ilişkin açıklama
“Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” ifadeleri yer alan paylaşım, binlerce beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Gazze’de binlerce çocuğu katleden İsrail’in çocuklarla birlikte bir paylaşım yapıp yapamayacağını sorguladı.