Millî Savunma Bakanlığının (MSB) önceki gün ‘Güçlü, Cesur, Korkusuz!’ sloganıyla paylaştığı tank fotoğrafı İsrail’i rahatsız etti.

Altı saat sonra MSB’nin paylaşımını taklit eden İsrail Savunma Bakanlığı “Güçlü, Kararlı, Onurlu ve profesyonel” cümleleriyle benzer bir paylaşım yaptı.

İsrail'e tokat gibi cevap! Asıl güç masumların güveninde

Binlerce kişi İsrail’in Türkiye’yi taklit ettiğini yazarak paylaşımla dalga geçti.

MSB ise bir gün sonra “Günün fotoğrafı” olarak Suriye’de halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı.

“Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir” ifadeleri yer alan paylaşım, binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Gazze’de binlerce çocuğu katleden İsrail’in çocuklarla birlikte bir paylaşım yapıp yapamayacağını sorguladı.

