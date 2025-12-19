MSB, Karadeniz’den Türk hava sahasına giren İHA’nın, vatandaş ve sivil havacılık güvenliği önceliğiyle F-16’lar tarafından kontrollü şekilde düşürüldüğünü açıkladı.

YEŞİM ERASLAN- Karadeniz’den Türk hava sahasına giren İHA’nın imha edilmesi sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandıran Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ilgili bütün birimlerce yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip sürecinin derhâl başlatıldığını ifade etti.

Söz konusu İHA’nın imha edilmesine giden süreçte, irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güçlüğü ve düşük radar kesit alanına sahip olması sebebiyle tek bir sensör verisine dayanmaksızın radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulaması esas alındı.

İHA’nın kontrolden çıktığının anlaşıldığına dikkat çeken bakanlık, insansız aracın hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, F-16 uçakları tarafından takibe alındığını ifade etti. Bakanlık, en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürüldüğünü kaydetti.

MSB, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da (Rusya-Ukrayna) daha dikkatli olmaları hususunda uyarıldığını da açıkladı.

ASILSIZ İÇERİKLER VAR

MSB, “Sivil hava trafiği dâhil olmak üzere hava sahası emniyetinin korunması, yerleşim alanlarına yönelik risklerin engellenmesi, alınan bütün kararlar yüksek hassasiyetle verildi” dedi.

İHA’nın düşürülme şeklinin, yerleşim alanlarına yönelik riskleri bertaraf eden, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetini de önceleyen en ihtiyatlı ve güvenli yaklaşım olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken bakanlık, “Havada imha edilen İHA’nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığını değerlendiriyoruz. Bu durum, sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini de zorlaştırıyor. Bu çerçevede, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetleri titizlikle sürdürülmekte olup, doğrulama süreçleri tamamlanmadan yapılan spekülatif değerlendirme ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemeli” dedi.

Bakanlık, Türkiye’nin hava sahasının kontrolünün; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını da ifade etti.

