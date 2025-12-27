Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında OGM Ormanspor’u konuk etti.

Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 49 sayı farkla 109-60 kazanan Fenerbahçe Opet, ligdeki namağlup yürüyüşünü sürdürdü.

28 sayı kaydeden Megan Gustafson karşılaşmanın skoreri oldu. Emma Meesseman 14, Gabby Williams 12, Meltem Avcı Yılmaz da 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da izledi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 29-10

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-41

