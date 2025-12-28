Nijerya'da yola döşenen mayınlar otomobillerin geçtiği sırada patlatıldı. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı. Patlamada 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.





