Nijerya'da yola döşenen mayınlar patladı! 9 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da yola döşenen mayınlar otomobillerin geçtiği sırada patlatıldı. Olayda 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde karayoluna döşenen mayınların patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Nijerya'nın Zamfara eyaletinde Magami-Dansadau karayoluna döşenen iki mayın patladı.
- Patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
- Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilerek patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı. Patlamada 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.
