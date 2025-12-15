Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında çoğu kadın 18 kişi kaçırıldı. Güvenlik güçleri, kaçırılanları bulmak için çalışma başlattı.

Nijerya’nın Edo eyaletinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü silahlı kişilerin hedefi oldu. Düzenlenen baskında, aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu 18 yolcunun kaçırıldığı bildirildi.

Edo Eyaleti Polisi Sözcüsü Eno İkoedem, kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganların Benin–Akure kara yolunda otobüsü durdurarak yolcuları zorla alıkoyduğunu açıkladı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kaçırılan kişilerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

KAÇIRMA OLAYLARI SIK YAŞANIYOR

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede insan kaçırma suçuna idam cezası öngörülmesine rağmen, özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen kaçırma vakaları sık sık yaşanıyor.

Silahlı gruplar, çoğunlukla kırsal bölgelerdeki köyleri, okulları ve kara yollarında seyahat eden sivilleri hedef alarak fidye talep ediyor. Yetkililer, Edo eyaletindeki son olayın faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

