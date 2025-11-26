Nijerya'da geçtiğimiz günlerde bir okuldan 300 öğrenci kaçırılmıştı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Tinubu, yaşanan bir dizi cinayetler ve kaçırılma olaylarının artmasının ardından olağanüstü hal ilan ederek 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, ülkede yaşanan bir dizi cinayet ve kaçırma olayı sonrası ülke genelinde güvenlik acil durumu ilan etti.

20 BİN YENİ POLİS TALİMATI

Cumhurbaşkanı, Devlet Sarayı’ndan yaptığı açıklamada ve X hesabından paylaştığı mesajda, polis teşkilatına güvensizlikle mücadele için 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdi.

Böylece toplam planlanan alım sayısı 50 bine ulaşmış oldu. Tinubu, Pazar günü 30 bin polis alımı talimatı vermişti.

Tinubu, "Daha önce polis eğitim tesislerinin ülke genelinde modernize edilmesini onaylamış olmama rağmen, polis yetkilileri bu açıklama ile Ulusal Gençlik Hizmetleri Birliği (NYSC) kamplarını eğitim merkezleri olarak kullanmaya yetkilidir" dedi.

Ayrıca Tinubu şu açıklamayı yaptı:

VIP koruma görevlerinden çekilen polis memurları hızlı bir eğitimden geçirilmeli, bilgilendirilmeli ve güvenlik sorunlarının yoğun olduğu bölgelere gönderildiğinde daha etkili hizmet sunmaları sağlanmalıdır.

Ayrıca, Nijerya’nın gizli polisi olarak bilinen Devlet Hizmetleri Departmanı’na (DSS) ormanlık alanlarda teröristleri temizlemek için eğitimli orman muhafızları konuşlandırma talimatı verdi.

"SEFERBERLİK GEREKİYOR"

Tinubu, "Sevgili Nijeryalılar, bu bir ulusal acil durumdur ve özellikle güvenliğin tehlikede olduğu bölgelerde daha fazla personel görevlendirerek cevap veriyoruz. Zaman, tüm imkanlarımızı seferber etmeyi gerektiriyor. Biz Nijeryalılar olarak ülkemizi güvence altına almak için herkesin katkı sağlaması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis’i gerekli durumlarda eyaletlerin kendi eyalet polislerini kurabilmesini sağlayacak yasaları gözden geçirmeye çağırdı ve yerel yönetimler ile dini kurumları güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyardı.

KORKUYA KAPILMAYIN ÇAĞRISI

Nijeryalıları korkuya kapılmamaya davet eden Tinubu, hükümetin vatandaşları korumaya, ulusal birliği sağlamaya ve güvenlik güçlerini barışı yeniden tesis etmeye destek vermeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Şüpheli faaliyetleri bildirin. Güvenlik güçleriyle iş birliği yapın. Bu mücadelede birlikteyiz ve birlikte başaracağız" dedi.

Geçen hafta, ülkenin kuzey-orta bölgesindeki Niger Eyaleti’nde bir Katolik okulundan 300’den fazla öğrenci kaçırılmıştı.

Bu ayın başında ABD Başkanı Trump, Nijerya’da Hristiyanların öldürülmesi iddiaları gerekçesiyle ülkeye muhtemel askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Abuja ise bu iddiaları gerçeklerin yanlış aktarımı olarak reddetti.

BATIKAN ALTAŞ

