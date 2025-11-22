Nijerya'da silahlı kişiler tarafından bir Katolik oluşundan 300'den fazla çocuk ve personel kaçırıldı. Yetkililer, güvenlik güçlerinin ormanları tarayarak kaçırılan öğrencileri kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

Orta Nijerya’daki bir Katolik okulundan silahlı kişiler tarafından 300’den fazla çocuk ve personelin kaçırıldığı bildirildi. Ülkenin gördüğü en büyük kitlesel kaçırmalardan biri oldu.

Nijerya Hristiyan Derneği, Papiri, Niger eyaletindeki St Mary’s Okulu’ndan 303 öğrenci ve 12 öğretmenin alıkonulduğunu açıkladı. Rakam, 2014’teki ünlü Chibok kaçırmasında alınan 276 kişiyi geçti.

ÇOCUKLAR VE PERSONEL HER YERDE ARANIYOR

BBC'den edinilen bilgilere göre yerel polis, silahlı kişilerin Cuma sabahı saat 02:00 civarında okula baskın düzenlediğini ve burada kalan öğrencileri kaçırdığını belirtti.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin ormanları tarayarak kaçırılan öğrencileri kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

Okulun, saldırılar konusunda istihbarat uyarılarına rağmen yatılı birimleri kapatma emrini yerine getirmediği bildirildi; yetkililer, bu kararın öğrencileri ve personeli "önlenebilir risk"e maruz bıraktığını belirtti.

FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA...

Nijerya’da fidye için insan kaçırma, yerel olarak "haydutlar" olarak adlandırılan suç çeteleri tarafından sıkça uygulanıyor. Fidye ödemesi yasaklanmış olsa da bu, sorunu büyük ölçüde engelleyemedi.

Bu kaçırma, ülkede bir hafta içinde gerçekleşen üçüncü kitlesel saldırı oldu.

Pazartesi günü, komşu Kebbi eyaletinde 20’den fazla yatılı kız öğrenci kaçırılmıştı; Kwara eyaletinde bir kilise saldırıya uğramış, iki kişi öldürülmüş ve 38 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, güvenlik endişeleri nedeniyle yurtdışı gezilerini, hafta sonu Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesi de dahil olmak üzere, erteledi. Federal hükümet, 40’tan fazla federal kolejin kapanmasını emretti ve bazı eyaletlerde devlet okulları kapatıldı.

300 çocuk ve personel okuldan kaçırıldı! Afrikada kabus senaryosu

Artan güvensizlik, Nijerya’da halkın öfkesini ve korkusunu artırıyor; vatandaşlar çocukları ve toplulukları korumak için daha güçlü önlemler talep ediyor.

ABD’de bazı sağ görüşlü figürler, Nijerya’da Hristiyanların hedef alındığını iddia etmiş; Nijerya hükümeti ise bu iddiaları "gerçeğin ciddi biçimde çarpıtılması" olarak nitelendirmiştir. Yetkililer, "teröristlerin tüm inançsızları ve farklı inançlara sahipleri hedef aldığını" belirtiyor.

