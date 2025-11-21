Nijerya'da Boko Haram militanları, yerel güvenlik gönüllülerine pusu kurarak dokuz gönüllüyü ve bir çiftçiyi öldürdü.

Nijerya'da Boko Haram militanları, ülkenin kuzeydoğusunda yerel güvenlik gönüllülerine pusu kurarak dokuz gönüllüyü ve bir çiftçiyi öldürdü.

Nijeryada kanlı saldırılar devam ediyor! 10 kişi öldürüldü

1'İ SİVİL 10 ÖLÜ

AFP'den edinilen bilgilere göre askeri destekli Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF) üyeleri, Warabe yakınlarında bir çiftçinin öldürülmesine karşılık vermek üzere gittikleri bölgede saldırıya uğradı.

Yetkililer, toplam 10 kişinin öldüğünü, bazı gönüllülerin hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Saldırı, ISWAP adlı rakip bir örgütün bir hafta önce bir tümgeneralin öldüğü başka bir pususunun ardından geldi.

Warabe, Boko Haram ve ISWAP gibi grupların faaliyet gösterdiği Mandara Dağları’na yakın bir bölgede bulunuyor.

BATIKAN ALTAŞ

