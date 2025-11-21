Aigle’de düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda +68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Elifnaz Köseoğlu, genç yaşına rağmen ulusal ve uluslararası arenada dikkat çeken başarılarıyla öne çıkıyor.

İsviçre'nin Aigle kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, kadınlar +68 kiloda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, Türk bayrağını Avrupa'da bir kez daha zirveye taşıdı. Peki, Elifnaz Köseoğlu kimdir?

Aydınlı milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu, genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada önemli başarılar elde etmeye devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Köseoğlu, +68 kilo kategorisinde mücadele ediyor.

2025 yılında Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda +68 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan genç sporcu, kariyerinde 6. kez Türkiye şampiyonu olma başarısını gösterdi. Aynı yıl Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Daha önce Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Köseoğlu, Avrupa Grand Prix organizasyonlarında da çeşitli dereceler elde etti.

