ABD'de TikTok'un yönetimi İsrail yanlısı isimlere geçti

TikTok’un ABD operasyonları önemli bir değişim sürecine giriyor. Platform, Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Dell CEO’su Michael Dell ve News Corp’un kurucusu Rupert Murdoch tarafından devralınacak. Bu hamleyle birlikte TikTok’un algoritması tamamen ABD kontrolüne geçmiş olacak. Özellikle İsrail’in sadık bir destekçisi olarak bilinen Ellison, yeni yapıda kilit rol üstlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Oracle’ın kurucusu milyarder Larry Ellison, daha önce İsrail ordusuna on milyonlarca dolar bağışlamış ve “İsrail’i ve halkını korumak için her şeyi yapacağız” diyerek kendisini açıkça siyonist olarak tanımlamıştı.

Şimdi ise Ellison’un adı, TikTok’un kontrolünü Amerikalı yatırımcıların eline geçirecek yeni yapıyla anılıyor.

%65 AMERİKALILARIN KONTROLÜNDE

Platformun %65’inin Amerikalı yatırımcıların eline geçmesi, ByteDance’in payının ise %19,9’da sınırlı kalması, TikTok’ta içerik denetimi ve algoritma yönetiminin İsrail yanlısı bir çizgiye kayabileceği yönünde endişeleri artırdı.

Anlaşma kapsamında TikTok’un algoritması lisanslanacak ve ABD’de saklanacak.

ELLİSON'IN İSRAİL'E BAĞIŞLARI Ellison, İsrail ordusuna verdiği destekle sık sık gündeme gelmişti. 2014 ve 2017’de FIDF aracılığıyla toplam 26,6 milyon dolar bağış yaptı. 2007’de ise roket saldırılarına karşı savunmasız Sderot’taki topluluk merkezine 500 bin dolar katkıda bulundu. Siyonist kimliğiyle bilinen Ellison’un bu bağışları, İsrail ordusunun moral ve refahının artırılmasına katkı sağladı ve İsrail yanlısı duruşunu daha da görünür hale getirdi.

ENDİŞELER ARTIYOR

TikTok’un yeni yapılanması, özellikle Orta Doğu içeriklerinde İsrail lehine yönlendirme ve Filistin karşıtı baskı ihtimalini gündeme getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, algoritmanın taraflı bir şekilde yönetilmesinden endişe ediyor.