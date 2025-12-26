Vepara ödeme hizmetlerine yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama soruşturması başlatıldı. Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği öne sürüldü.

Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.

31 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddia edildi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

