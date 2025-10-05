Aktivistler yaşadıkları dehşeti anlattı: Çıplak arama yapıp su bile vermediler

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistler için Ankara devreye girdi. THY uçağı ile İsrail’in Eilat şehrindeki Ramon Havalimanı’ndan alınan 36’sı Türk 137 kişi, İstanbul’a getirildi. Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İsrail’in Sumud’a müdahalesi ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında 11 savcı tarafından dinlenen aktivistler, yaşadıkları dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı:

Gazeteci Ersin Çelik: İnsanlık dışı muamele gördük. Fiziksel ve psikolojik şiddete uğradık. Bazı arkadaşlarımızı yaraladılar. Yemek, su vermediler. Onların artıklarını içmemizi istediler, kabul etmedik. Özellikle İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’e çok ağır işkenceler yaptılar. Yerde süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Ablukayı kaldırdığımızı düşünüyoruz çünkü İsrail’de moraller çok bozuk. İnanılmaz öfkeliler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bütün dünyanın onlardan nefret ettiğini görmeye başladılar.

İkbal Gürpınar: Kadın askerler, erkeklerden daha çok zalimdi. Bizi aç bıraktılar. 15 kişiye bir tabak yemek verdiler. Tuvalet musluğundan su içirdiler. İlaçlarımızı alıp gözümüzün içine baka baka çöpe attılar. Bilgisayarlarımızı, telefonlarımızı her şeyimizi çaldılar. Filistinlilerin vatanını çalanlardan başka ne beklersin?

Ayçin Kantoğlu: Bizi hayvan kafesine koydular. Beş kişilik hücrelerde 15 kişi kaldık. Başörtülü kadınların zorla başını açtılar. Çıplak arama yaptılar. Duvarlarda kanla yazılmış yazılar vardı. Annelerin, hücrelerin duvarlarına evlatlarının ismini kazıdığını gördük. Filistinlilerin yaşadıklarını bir nebze de olsun hissettik.

Fransız vatandaşı Yasin Benjelloyn: 32 saat su vermediler. Saat 03.00’te köpekler ve keskin nişancılar odamıza girdi. Uyumamızı engellemek için her iki saatte bir bizi kaldırdılar. Bizi güvenli şekilde evimize getirdikleri için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.