Görenler dönüp bir daha baktı! Park halindeki 2 araca çarpıp asılı kaldı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan iki aracın üzerine çıkarak asılı kaldı. Ortaya çıkan görüntü görenlere hayret ettirdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park eden 2 araca çarpıp üzerlerinde asılı kaldı.
GÖRENLER HAYRET ETTİ
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın durumu görenleri şaşkına çevirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
