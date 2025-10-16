Görenler dönüp bir daha baktı! Park halindeki 2 araca çarpıp asılı kaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi Cemiloğlu Caddesi'nde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park eden 2 araca çarpıp üzerlerinde asılı kaldı.

GÖRENLER HAYRET ETTİ

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracın durumu görenleri şaşkına çevirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.