Diyarbakır'da kanlı kavga: Eski ve yeni işletmeci bıçakla birbirine girdi!
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir iş yerinin eski ve yeni işletmecileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin eski ve yeni işletmecisi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
