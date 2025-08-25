Diyarbakır'da kanlı kavga: Eski ve yeni işletmeci bıçakla birbirine girdi!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinin eski ve yeni işletmecisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin eski ve yeni işletmecisi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.