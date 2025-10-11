Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cudi Dağı'ndaki etnobotanik araştırmalarından Nuh'un Gemisi çıktı: Zeytin ağaçları en güçlü kanıtlardan biri!

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan bitki çalışmaları sırasında kendi tabii ekosisteminde yetişen zeytin ağaçları tespit edildi. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, tespit edilen bu keşfin Hazreti Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğuna dair bilimsel bir delil taşıdığını söyledi.

İnsanlığın ikinci babası sayılan "Nuh peygamberin gemisinin Cudi Dağı'nda olduğu" hakkında yeni bir çalışma dikkatleri üzerine çekti. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe öncülüğünde bölgede yürütülen etnobotanik araştırmaları ile elde edilen bilgilerden konuya dair açıklama yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İnci Mezrası çevresinde doğal ortamda yetişen zeytin ağaçlarının tespiti  büyük bir heyecan uyandırdı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu bulgunun Nuh'un Gemisi'nin Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda olduğuna dair önemli bir bilimsel veri olduğunu belirtti.

Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğunu zeytin ağaçlarıyla açıkladı: En güçlü biyolojik kanıtlardan biri! - 1. Resim

"YÜZLERCE YILLIK BU ZEYTİNLER BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgökçe, yaklaşık 10 yıl önce yürüttükleri etnobotanik araştırmalar kapsamında Cizre ve çevresindeki köylerde bitkilerin halk tarafından kullanımını incelerken, bölgenin doğal yapısında yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Özgökçe, "Biz o dönem öğrencilerimizle Cizre'de halkın geçmişten günümüze hangi bitkileri kullandığını araştırıyorduk. Cudi ve Gabar dağlarının eteklerinde örnek toplarken, doğal yetişme ortamında zeytin ağaçları gördük. Kültür ürünü olmayan, yüzlerce yıllık bu zeytinler bizi çok şaşırttı. Halk da bize, zeytinin burada eskiden beri yetiştiğini söyledi" dedi.

"AĞRI DAĞI ÇEVRESİNDE İSE ZEYTİNİN DOĞAL YAYILIŞI YOKTUR"

Bu gözlemin ardından önemli bir bilimsel sorunun akıllarına geldiğini dile getiren Özgökçe, "Dedik ki, acaba bitkiler bize Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu gösterebilir mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'na indiği, İncil'de ise Ağrı Dağı olarak geçtiği bilinir. Ancak kutsal metinlerde Nuh'un Gemisi'nin su üzerinde yüzerken güvercinin ağzında bir zeytin dalıyla geri döndüğü anlatılır. Güvercinin ağzındaki zeytin dalı, tufanın sona erdiğini ve yeniden yaşamın başladığını simgeler. Ancak bu bitkinin doğal olarak yetiştiği yer çok önemlidir. Çünkü eğer o dal gerçekten bir zeytin dalıysa, bu ağacın doğal olarak yetiştiği bölge Cudi Dağı ve etekleridir. Ağrı Dağı çevresinde ise zeytinin doğal yayılışı yoktur. Bu nedenle Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğuna dair en güçlü biyolojik kanıtlardan biri zeytin ağacının kendisidir" diye konuştu.

Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğunu zeytin ağaçlarıyla açıkladı: En güçlü biyolojik kanıtlardan biri! - 2. Resim

"ZEYTİN CİZRE'DE YETİŞİR, AĞRI'DA DEĞİL"

Türkiye'de zeytin ağacının genellikle Ege ve Akdeniz ikliminde yetiştiğini vurgulayan Özgökçe, Cizre'deki sıcak ve kurak şartlarda doğal olarak yetişen zeytin ağaçlarının olağanüstü bir ekolojik bulgu olduğunu belirtti. Özgökçe, "Cudi'nin eteklerinde doğal olarak yetişen bu zeytin ağaçları, bin yılı aşkın süredir orada bulunuyor. Bu durum, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'na indiğini hem kutsal metinlerle hem de bilimsel verilerle destekliyor" şeklinde konuştu.

Özgökçe, araştırma sonuçlarını kaleme aldığı makaleye de değinerek, "Zeytin ağacı diyor ki: Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda değil, Cudi Dağı'ndadır" ifadelerine yer verdi.

Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğunu zeytin ağaçlarıyla açıkladı: En güçlü biyolojik kanıtlardan biri! - 3. Resim

Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olduğunu zeytin ağaçlarıyla açıkladı: En güçlü biyolojik kanıtlardan biri! - 4. Resim

